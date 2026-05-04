Amazon хочет перезапустить реалити-шоу Трампа, но с его сыном — The Wall Street

4 мая 2026, 8:15

По данным источников издания, американская компания Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу "Ученик", которое принесло Дональду Трампу национальную известность.

Шоу в 2004-2017 годах выходило на канале NBC. Трамп был ведущим 14 из 15 сезонов.



WSJ выяснило, что руководители Amazon обсуждали возможность приглашения в качестве ведущего человека, очень близкого к президенту Трампу. Возможно, его сына Дональда Трампа — младшего.



Обсуждения пока находятся на ранней стадии, и Amazon еще не обращалась к семье Трампа.



Издание отметило, что эти обсуждения свидетельствуют о желании компании миллиардера Джеффа Безоса понравиться президенту и его консервативным сторонникам. Ранее Amazon выделила $40 млн на документальный фильм о первой леди "Меланья".



