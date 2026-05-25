Бундестаг схвалив будівництво залізниці Дрезден–Прага

25 мая 2026, 11:15

Бундестаг одноголосно підтримав проєкт нової високошвидкісної магістралі, яка стане частиною міжнародного коридору Берлін — Прага — Відень.

• Головний елемент маршруту — 30-кілометровий тунель під Рудними горами• Час у дорозі між Дрезденом і Прагою скоротиться з 2,5 години до 1 години• На маршруті передбачені зупинки в Усті-над-Лабем та біля Роудниці-над-ЛабемЧехія інвестує у свою частину проєкту майже €1,9 млрд. Першу ділянку планують запустити у 2039 році, а повністю лінія має запрацювати до 2045-го.