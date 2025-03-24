В Бундестаге одобрили дополнительные €3 млрд для Украины на этот год

24 марта 2025, 10:45

Бюджетный комитет немецкого Бундестага поддержал выделение €3 млрд дополнительной военной помощи Украине в 2025 году. Еще € 8,3 млрд он одобрил на период с 2026 по 2029 год.

«Давно пора было это сделать: военная ситуация в последние месяцы становится все сложнее для Украины. Стране срочно нужно больше зенитных ракет, артиллерийских боеприпасов, запасных частей и систем вооружения, чтобы продолжать противостоять российской агрессии», – подчеркнула Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Она добавила, что Германия теперь рассчитывает на то, что другие европейские партнеры теперь также будут работать над мобилизацией дополнительных средств для поддержки Украины.Напомним, сегодня верхняя палата парламента Германии (Бундесрат) необходимым большинством в 2/3 голосов одобрила реформу правил заимствований и создание фонда в размере € 500 млрд для модернизации инфраструктуры.Ранее этот законопроект был поддержан в нижней палате, Бундестаге.