Reuters: США могут растянуть выделение помощи Украине до 2029 г

30 июля 2026, 11:15

Администрация президента США Трампа сообщила Конгрессу о намерении распределить использование $400 млн, выделенных на поддержку Украины, до 2029 финансового года.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что в мае Пентагон направил законодателям письмо с планом расходования средств. Документ предусматривает постепенное выделение финансирования в течение нескольких лет, а завершение поставок по этой программе ожидается до конца финансового года, который завершится 30 сентября 2029 г.Источники утверждают, что спустя 2 месяца после отправки письма средства все еще не были распределены и не закреплены контрактами. Такой подход вызвал недовольство как у демократов, так и у части республиканцев, которые считают темпы предоставления помощи слишком медленными на фоне продолжающейся войны.По информации агентства, выделенные $400 млн предназначены для финансирования оборудования, подготовки украинских военнослужащих, оказания услуг и развития возможностей ВСУ.