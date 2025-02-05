5 февраля 2025, 13:45

По данным агентства, ключевые поставки вооружений откладывались не только из-за Конгресса, но и из-за споров внутри администрации Байдена.

Дискуссии вызывали опасения по поводу эскалации со стороны РФ и достаточны ли американские запасы.

Более 40 украинских и американских собеседников Reuters утверждают, что задержки с поставками оружия Украине продолжались и после того, как Конгресс одобрил средства на военную помощь.



По расчетам агентства, с апреля по сентябрь 2024 года администрация Байдена (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/107668) санкционировала в среднем около $558 млн военной помощи. Также за год было поставлено только 30% обещанной бронетехники и половину от общей суммы помощи. К тому же эта техника подразумевала оборонительные бои, а не наступательные операции.



Администрация Байдена не успела потратить около $4 млрд на помощь Украине, которые перешли в распоряжение команды Трампа.