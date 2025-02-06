Конгресс США заблокировал запрос Трампа о поставке Израилю оружия на $1 млрд

6 февраля 2025, 12:15

Конгресс США отклонил просьбу администрации Трампа поставить оружие Израилю на сумму $1 млрд, пишет The Hill.

Как отмечается, в Комитете по иностранным делам Палаты представителей и Комитете по международным отношениям Сената есть возможность индивидуально блокировать сделки по продаже оружия, если их стоимость превышает установленный порог. Этим правом воспользовались демократические конгрессмены.



Тем не менее, как подчеркивает издание, президент Трамп может обойти решение Конгресса и осуществить поставки оружия Израилю, воспользовавшись своими полномочиями в случае чрезвычайных ситуаций.

