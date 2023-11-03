Группа республиканцев в Конгрессе США призывает предоставить Украине ATACMS

3 ноября 2023, 9:15

В письме президенту Байдену, с которым ознакомилось агентство Reuters, республиканцы в комитетах Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько систем ATACMS ограниченного радиуса действия, но просят, чтобы он также прислал больше систем большей дальности.