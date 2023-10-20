20 октября 2023, 15:15

CША будут поставлять Украине ATACMS на постоянной основе – Кулеба

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе – прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, достигнутой в Вашингтоне во время личной встречи в конце сентября", – сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на "1+1".

