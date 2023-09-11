ATACMS для ЗСУ будуть

11 сентября 2023, 9:45

США схиляються до відправки в Україну ракет далекого радіусу ATACMS, - ABC News.



Чиновник, знайомий із ситуацією, заявив, що ракети "на столі" і, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги.