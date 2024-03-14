ЗСУ може отримати ATACMS великої дальності

14 марта 2024, 11:45

США розглядають можливість передачі Україні ракет ATACMS великої дальності, — The Wall Street Journal.

Україна раніше отримала невеличку кількість ракет ATACMS обмеженого радіусу дії, але Київ наполягав на передачі модифікації дальністю 300 км, яка зможе завдавати ударів по російських військах у Криму.



У Пентагоні раніше відмовляли Києву, оскільки вважали за доцільне зберегти всі ATACMS великої дальності для власних потреб. Однак тепер американські військові відкриті для передачі далекобійних ракет через прогрес з ракетною системою наступного покоління Precision Strike Missile, здатною долати відстань 500-1000 км.