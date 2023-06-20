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20 июня 2023, 13:15
Макрон офіційно підтвердив інформацію про розгортання в Україні комплексу SAMP/T
Це перша протиракетна система великої дальності в Європі і аналог американського Patriot.
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