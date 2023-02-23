23 февраля 2023, 8:45

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну – Анджей Дуда

За словами президента Польщі, українські військові, які зараз проходять навчання у Польщі , будуть готові повернутись до України разом із танками протягом місяця.


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