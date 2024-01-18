Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Давосі

«У Давосі провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України», - йдеться у дописі Президента України.
Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну підтримку України та скоординували наші позиції на передодні саміту НАТО.
«Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, що він може спокійно почати переговори з премʼєром Дональдом Туском в Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити», - сказав Анджей Дуда.