Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Давосі

18 января 2024, 8:45

«У Давосі провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України», - йдеться у дописі Президента України.

Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну підтримку України та скоординували наші позиції на передодні саміту НАТО.«Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, що він може спокійно почати переговори з премʼєром Дональдом Туском в Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити», - сказав Анджей Дуда.