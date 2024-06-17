В "Енергоатомі" заявили, що вже готуються відновлювати Запорізьку АЕС

17 июня 2024, 12:45

Повернення контролю України над атомною станцією прописано у підсумковому комюніке Саміту миру в Швейцарії, який підтримали 80 країн і чотири міжнародні організації.

За словами президента Зеленського, цей саміт наблизив деокупацію ЗАЕС."НАЕК "Енергоатом" як український оператор чотирьох діючих АЕС докладе максимальних зусиль задля відновлення роботи Запорізької АЕС відповідно до схваленого комюніке та забезпечить її надійну та безпечну експлуатацію",— йдеться у повідомленні.За словами Зеленського, деокупація відбуватиметься "дипломатичним шляхом, будуть зустрічі на платформі і буде виписуватися покроковий план".За інформацією низки турецьких медіа, підтримати цей пункт учасники саміту вирішили на тлі складної ситуації в українській енергосистемі після російських ударів.