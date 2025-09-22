МАГАТЕ закликало до деокупації Запорізької АЕС

22 сентября 2025, 10:15

На генеральній конференції МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС, про що повідомляє Міненерго.

Документ під назвою "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека та гарантії в Україні" підтримали 62 держави-члени.У резолюції міститься заклик до негайного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу з ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем українських органів.Також резолюція підтвердила мандат і безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС, незважаючи на постійні спроби росії підірвати її діяльність.