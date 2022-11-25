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25 ноября 2022, 10:45
Хмельницька АЕС переприєднала перший блок
Хмельницька АЕС підключила перший блок потужністю 1000 МВт до енергосистеми України.
Інформацію повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
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