25 ноября 2022, 10:45

Хмельницька АЕС переприєднала перший блок

Хмельницька АЕС підключила перший блок потужністю 1000 МВт до енергосистеми України.

Інформацію повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
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