Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

25 декабря 2023, 14:45

НЕК «Укренерго» сьогодні вночі надала аварійну допомогу польському оператору енергосистеми загальним обсягом 3050 МВт-год.



Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії.