14 октября 2025, 9:45

Нідерланди теж готуються до ймовірних блекаутів, — NU

Через перенавантаження енергосистеми на 20 критично важливих ділянках мережі фахівці не можуть забезпечити стабільну роботу.



Населенню радять готувати ліхтарики, свічки, заряджені павербанки та вимикати чутливу техніку. Оператори мережі закликають зменшити споживання електроенергії з 16:00 до 21:00.

