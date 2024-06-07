Чому зникає мобільний зв'язок під час знеструмлень

7 июня 2024, 13:45

Помічали, як під час відключень світла 4G змінюється на Е, а зв’язок стає нестабільним? Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів.

Як змінити ситуацію?

Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Нагадуємо три прості поради, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень. Переглядайте інфографіку, зберігайте допис та діліться ним з близькими.