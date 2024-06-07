Чому зникає мобільний зв'язок під час знеструмлень

Помічали, як під час відключень світла 4G змінюється на Е, а зв’язок стає нестабільним? Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів.
Зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.
Як змінити ситуацію?
Нагадуємо три прості поради, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень. Переглядайте інфографіку, зберігайте допис та діліться ним з близькими.