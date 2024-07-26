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26 июля 2024, 11:15
Мобільний зв'язок подорожчає
На 50% зростуть тарифи на мобільний звʼязок протягом 2025 року,- ЗМІ.
А все через витрати компаній на енергообладнання, інфляцію та підвищення податків.
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