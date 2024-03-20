На сайті Vodafone з’явилась функція підбору тарифу

20 марта 2024, 11:45

Послуга допоможе швидко порівняти українські тарифи на мобільний зв’язок і обрати оптимальний.



Порівняти вартість різних тарифів та визначати найменший чек на мобільний зв’язок може бути так само зручно і звично, як порівнювати ціни різних виробників в інтернет-супермаркеті. Vodafone запустив послугу для швидкого підбору тарифу на мобільний зв’язок. Тепер для вибору оптимального тарифу не потрібно шукати інформацію на різних ресурсах. Послуга буде корисна для абонентів, які розмірковують про зміну оператора зі збереженням номера за допомогою послуги MNP.

Щоб обрати тариф, достатньо ввести суму, яку готові витрачати на мобільний зв'язок на сторінці послуги Підбір тарифу – порівняння тарифів мобільних операторів України. Послуга видає усі можливі варіанти доступних на ринку України тарифів зі схожою вартістю у вигляді зручних для сприйняття карток, які містять найважливіші характеристики тарифів: вартість, що доступна клієнтам при переході з одного оператора на інший без зміни номера, обсяг хвилин та інтернету, кількість застосунків, що доступні для безлімітного користування в тарифах.



Для порівняння враховані тарифи, які доступні на умовах передплати.



При переході до мережі Vodafone компанія надає знижку до 40% в тарифах передплати протягом перших 6 місяців на послуги мобільного зв’язку.

Так, Тариф Turbo пропонує інтернет-безлім, 1600 хвилин для дзвінків на всі українські номери та 10ГБ і 100 хв у роумінгу лише за 100 грн/4 тижні протягом перших 6 місяців.