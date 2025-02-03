Vodafone запустив нову лінійку тарифів "3-в-1" GigaCombo

3 февраля 2025, 11:15

Vodafone оголосив про запуск нової лінійки тарифів «3-в-1» GigaCombo, що об'єднує три ключові послуги: мобільний зв'язок, фіксований інтернет і телебачення в рамках єдиної тарифної пропозиції.



Раніше клієнтам доводилося підключати послуги окремо. Лінійка GigaCombo спрощує підключення та користування послугами, дозволяючи отримати усе необхідне в одному пакеті від одного постачальника й за одним рахунком замість трьох. Це зберігає час та кошти, адже тепер абонентам не треба турбуватися, що вони забули оплатити якусь з послуг.



Тарифи GigaCombo дозволяють значно економити кошти. Вартість тарифів – до 50% нижче, ніж якщо оплачувати кожну послугу окремо.

«Ми об'єднали послуги мобільного зв’язку, гігабітного інтернету для дому та мобільного телебачення в одному тарифі, який найбільше відповідає потребам наших користувачів сьогодні. Так, домашній інтернет ми надаємо за сучасною енергоефективною технологією GPON, що гарантує нашим клієнтам швидку та стабільну роботу до 72 годин під час відключення світла», — відзначає директор з маркетингу Vodafone Україна Андрій Отрощенко.Основні характеристики та переваги нових тарифів:• Мобільний зв'язок з безлімітним інтернетом та великою кількістю хвилин, яких вистачить для комфортного користування• Домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с та роботою до 72 годин за відсутності світла завдяки технології GPON• ТБ-канали та розважальний контент• Вигідна ціна за повний комплекс послугЛнійка тарифів GigaCombo складається з чотирьох тарифів.GigaCombo• Домашній інтернет• Безлімітний мобільний інтернет• 500 хвилин для дзвінків на інші мережі та 50 хвилин за кордон.• Акційна вартість підключення 250 грн/міс. Далі – 350 грн/місGigaCombo+• Домашній інтернет• Безлімітний мобільний інтернет• 550 хвилин для дзвінків на інші мережі та 50 хвилин за кордон• Гігабітний роутер на час користування тарифом• Акційна вартість підключення 300 грн/міс. Далі – 400 грн/місGigaCombo Pro• Домашній інтернет• Безлімітний мобільний інтернет• 1 000 хвилин для дзвінків на інші мережі та 50 хвилин за кордон• Vodafone TV з тарифом Pro - доступ до понад 270+ ТБ-каналів, бібліотека із 6 000+ фільмів і серіалів• Акційна вартість підключення 250 грн/міс. Далі – 425 грн/місGigaCombo Pro+• Домашній інтернет• Безлімітний мобільний інтернет• 1 050 хвилин для дзвінків на інші мережі та 50 хвилин за кордон• Vodafone TV з тарифом Pro - доступ до понад 270+ ТБ-каналів, бібліотека із 6 000+ фільмів і серіалів• Гігабітний роутер на час користування тарифом• Акційна вартість підключення 300 грн/міс. Далі – 475 грн/місТакож, кожен тариф безкоштовно включає послугу «Інтернет для другого девайсу», яка дозволяє користуватися безлімітним інтернетом з вашої основної картки на додаткову SIM у планшеті, модемі, ноутбуці або смартфоні.