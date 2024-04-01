Україна та Словаччина запустять новий залізничний маршрут Київ - Кошиці

1 апреля 2024, 12:45

Новий маршрут допоможе українцям скористатися послугами міжнародного аеропорту Кошиць.



Наразі тривають підготовчі роботи, зокрема облаштування приміщень для прикордонного та митного контролю, модернізація платформи на станції "Ганіська" та організація автобусного сполучення до аеропорту й залізничного вокзалу Кошиць.