Німеччина допоможе українцям з ліками

7 ноября 2022, 14:45

DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh (“DEG”) у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (“BMZ”) схвалив рішення про виділення 25 млн грн на покриття вартості ліків і їх доставки українцям, які постраждали від війни і не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно. Гроші будуть передані фонду «Ліки для України» декількома траншами у найближчі місяці. Перший – вже отриманий у жовтні.

«Ми вдячні DEG та уряду Німеччини за підтримку українців у надскладні для нас часи. Ці кошти допоможуть нам збільшити обсяги допомоги для тих, хто її потребує. Більше грошей – більше врятованих життів. Також ми розглядаємо можливість збільшення відсотка компенсації для найвразливіших верств населення», – наголосив співзасновник та СЕО Liki24.com Антон Авринський.Скористатися допомогою фонду «Ліки для України» можна за допомогою застосунку Liki24. Перш за все в ньому потрібно зареєструватися, після чого на головному екрані Liki24 з’явиться інформація про можливість узяти участь у програмі компенсації.