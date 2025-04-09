Bosch отримала п’ять відзнак рейтингу Best Brand 2025 другий рік поспіль

9 апреля 2025, 13:15

Щороку читачі видання Auto motor und sport обирають найкращі бренди в автомобільній галузі, голосуючи за якість, надійність та інноваційність продукції.

Bosch вкотре підтвердила свою репутацію, отримавши найвищі оцінки користувачів у таких категоріях:



• «Стартерні акумулятори»;

• «Фільтри»;

• «Свічки запалювання»;

• «Інструменти»;

• «Мережа СТО».



Розпочавши з перемоги у трьох номінаціях у 2021 році («Свічки запалювання», «Гальмівні системи» та «Щітки склоочисника»), Bosch продовжила зміцнювати свої позиції у рейтингу. В 2024 році компанія отримала нагороди у п’яти категоріях, і в 2025-му знову повторила цей успіх.



Премія Best Brand є одним із найпрестижніших рейтингів у галузі, що відображає рівень довіри серед споживачів. Вона є частиною голосування Best Cars, яке організовується вже майже 20 років. Читачі обирають найкращі бренди у різних категоріях, що охоплюють автозапчастини, аксесуари та технологічні рішення. Перемога Bosch у п’яти категоріях свідчить про стабільні лідерські позиції компанії та прагнення до подальшого вдосконалення.



Це визнання ще раз демонструє прагнення Bosch пропонувати сучасні, ефективні та передові рішення для автомобільного сектору. Висока довіра користувачів підтверджує здатність компанії поєднувати технологічний прогрес із відповідальним підходом до клієнтів.

Журнал Auto motor und sport — одне із найвпливовіших автомобільних видань Німеччини. Він висвітлює широкий спектр тем, зокрема тест-драйви автомобілів, новини автопрому, інновації в автотехнологіях та огляди новинок. Премію Best Brand було започатковано у 2005 році, щоб визначити лідерів автомобільного ринку за оцінками споживачів. Голосування за найкращі бренди відбувається як у друкованій версії журналу, так і онлайн, а переможці визначаються за підсумковим підрахунком голосів.