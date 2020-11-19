40 лет электронному блоку управления подушкой безопасности Bosch

19 ноября 2020, 10:15

40 лет назад Bosch и Daimler-Benz AG объединили силы, чтобы запустить производство первого в мире электронного блока управления подушками безопасности и тем самым дали мощный импульс улучшению защиты пассажиров. Благодаря этому сейчас при малейшей опасности они срабатывают быстрее, чем водитель успевает моргнуть.



▶ Правильное решение за миллисекунды

▶ Подушки Bosch помогли спасти около 90 000 жизней по всему миру

▶ Автоматизированное вождение и безопасность



– Компания Bosch является пионером в области автомобильной электроники и безопасности, – отмечает член правления Bosch Гарольд Крёгер. – Электронный блок управления как нельзя лучше демонстрирует, что мы имеем в виду под лозунгом “Сделано для жизни”.

Используя внешние и внутренние датчики ускорения, а также датчики угловой скорости автомобиля, современный блок управления определяет тип аварии и степень её тяжести, чтобы в случае надобности задействовать подушку безопасности и ремень. Всего 10 миллисекунд (а человеку нужно в 10 раз больше времени, чтобы моргнуть) – и алгоритм определяет, почему водитель нажал на тормоз, врезался ли он в припаркованный автомобиль, перепрыгнул через бордюр или рискует опрокинуться. Если ситуация действительно опасная, система зажигает пиротехнический газогенератор. В течение 30 миллисекунд подушка безопасности полностью раскрывается, чтобы защитить водителя и пассажиров.Современные автомобили поставляются с девятью установленными подушками безопасности, которые срабатывают в зависимости от сценария аварии. После столкновения система также отправляет сигнал для отключения подачи топлива, а в электромобилях – для отключения высоковольтной батареи. Более того, система передает информацию об аварии в другие системы автомобиля – например, eCall, который автоматически вызывает службы экстренной помощи после срабатывания подушки безопасности.С 1977 года инженеры Bosch работали с автопроизводителями над первым электронным блоком управления подушкой безопасности и провели более 6000 краш-тестов на 60 моделях автомобилей. Сегодня требуется более 1,8 миллиона симуляций столкновений, чтобы подготовить блок управления подушкой безопасности к крупносерийному производству модели автомобиля. Первая система подушек безопасности, которая была запущена в производство в декабре 1980 года, а затем была представлена на рынке в серии Mercedes-Benz S-Class, состояла из трех компонентов: преобразователя напряжения, запаса энергии и блока управления – всего 170 деталей. Они управляли только подушкой безопасности и натяжителем ремня безопасности водителя и опционально пассажира на переднем сиденье. Блоки управления подушками безопасности двенадцатого поколения содержат вдвое меньше деталей и могут управлять до 48 ограничителями, включая различные передние и боковые подушки безопасности, коленные подушки безопасности и натяжители ремней безопасности.

С момента начала серийного производства в декабре 1980 году Bosch выпустила с конвейера более 250 миллионов электронных блоков управления подушками, постоянно совершенствуя их технологию. По оценкам специалистов по авариям компании, за это время передние, головные и боковые подушки Bosch помогли спасти около 90 000 жизней по всему миру. Поэтому блок управления является ключевым компонентом программы “Ноль смертей” – ноль смертей или серьезных травм на автодорогах.

В будущем количество датчиков в автомобиле возрастет, а информация, которую они собирают, улучшит взаимодействие подушек безопасности, натяжителей ремней и других функций. Оно может выглядеть примерно так: система быстро распознает неминуемую аварию и, например, автоматически приводит спинки пассажирских кресел в вертикальное положение, что снижает риск получения травм еще до фактического столкновения. Или подушки безопасности и натяжители ремня сработают так, чтобы в случае столкновения обеспечить наилучшую защиту для каждого человека в автомобиле.

Вождение автомобилем становится все более автоматизированным, вот почему совершенствование системы безопасности так необходимо – оно открывает новые возможности для просторного интерьера внутри салона. Например, водитель может регулировать положение своего кресла, чтобы устроиться в нем поудобнее или повернуться лицом к пассажирам. Чем более свободным и гибким становится расположение сидений, тем большую важность приобретает контроль над подушками безопасности и натяжителями ремней, над которыми Bosch уже работает. И даже спустя 40 лет запас идей для выполнения этих задач не иссякает.