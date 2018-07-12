Daimler и Bosch выбрали NVIDIA DRIVE для своих парков роботакси

12 июля 2018, 9:15

Представьте себя в будущем, вызывая с помощью смартфона беспилотный автомобиль.

Полностью автономные автомобили на базе суперкомпьютера с поддержкой искусственного интеллекта DRIVE Pegasus станут началом новой эры развития концепции «Мобильность как услуга» (mobility-as-a-service).



Нажимаем кнопку на смартфоне - и вперед! Daimler, Bosch и NVIDIA объединили усилия, чтобы вывести на дороги полностью автоматизированные автономные транспортные средства. Эффект от сотрудничества будет заметен далеко за пределами дорог.



Ежегодно во всем мире миллиардный парк автомобилей проезжает порядка 16 триллионов километров. При этом бОльшую часть времени эти автомобили простаивают, занимая ценное место на парковке. А когда выезжают на дорогу, то зачастую застревают в пробках. Сервисы обеспечения мобильности (MaaS - mobility-as-a-service) призваны решить эти проблемы, парализовавшие многие города мира, найти применение неиспользуемым ресурсам и кардинально изменить существующие способы передвижения.



Во всем мире сегодня наблюдается бурное развитие сервисов обеспечения мобильности от таких компаний, как Uber, Lyft, Didi и Ola. Но расти бесконечно они не могут из-за ограниченного количества водителей.



Выходом из ситуации является беспилотный автомобиль — транспортное средство, оснащенное разнообразными датчиками, суперкомпьютером с супернизким энергопотреблением и программным обеспечением, которое поддерживает функции искусственного интеллекта (ИИ) и готово взять на себя роль виртуального водителя.



В результате анонсированного сотрудничества Daimler, Bosch и NVIDIA будет создано то, что в автоиндустрии называют 4-м и 5-м уровнем автономности — автомобили, которые способны передвигаться по маршруту самостоятельно.



Сервисы обеспечения мобильности на базе беспилотного транспорта обеспечат человечеству колоссальные преимущества. Наделенные ИИ, автомобили помогут оптимизировать транспортные потоки, повысить безопасность движения и сделать возможности передвижения еще доступнее. Аналитики полагают, что поездка в беспилотном автомобиле, который можно будет вызвать в любой момент, будет стоить 17 центов за милю (~ 6 руб/км). При этом не будет теряться впустую ценное время по дороге на работу, что позволит существенно сократить потери производительности труда – порядка 99 млрд долларов ежегодно!



Повышение удобства использования транспорта и сокращение расходов дарит огромные возможности. Согласно исследованиям KPMG, к 2030 году объем рынка беспилотных автомобилей и сервисов составит порядка 1 трлн долларов.



Чтобы воспользоваться открывающимися перспективами, автопроизводителям нужно внедрять новейшие технологии во все аспекты своей деятельности. Вычислительная платформа NVIDIA DRIVE обеспечит доступ ко всем передовым технологиям — алгоритмам глубокого обучения, распознаванию изображений, облачным вычисления и не только.



Сотрудничество NVIDIA, Daimler и Bosch объединит сильные стороны всех трех компаний. NVIDIA обеспечит доступ к инновациям в области ИИ и создании платформ автопилотирования. Bosch, ведущий мировой поставщик автомобильных технологий, привнесет свою экспертизу в разработке аппаратной и системной части. Компания Daimler, известная миру по автомобилям Mercedes-Benz, обеспечит союз экспертизой в области автомобилестроения в целом, а также послужит залогом надежности и качества, с которыми ассоциируется этот мировой бренд.