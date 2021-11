Baidu намерена запустить сервис беспилотных роботакси в 100 городах к 2030 году

19 ноября 2021, 11:15

Китайская компания Baidu заявила, что планирует запустить свою службу беспилотных такси в 100 городах к 2030 году.

Это намерение является частью усилий техногиганта по диверсификации своего бизнеса. В данный момент основным источником дохода для Baidu является реклама в интернете.

В настоящее время Baidu управляет службой роботакси Apollo Go в пяти городах Китая. Для вызова беспилотного автомобиля пользователи сервиса могут воспользоваться фирменным приложением. Компания намерена расширить Apollo Go до 65 городов к 2025 году, а затем до 100 городов к 2030 году. Об этом заявил генеральный директор Baidu Робин Ли (Robin Li) во внутреннем письме, которое было опубликовано в Сети.



Планы по расширению Apollo Go подчёркивают инвестиции компании в технологии автономного вождения. Аналитики считают, что в будущем сервис роботакси станет для Baidu бизнесом с многомиллиардным оборотом.



Объявление Baidu о планах по расширению сервиса беспилотных такси последовало за отчётом о квартальной выручке. В третьем квартале 2021 года компания заработала $4,95 миллиарда, что превзошло ожидания аналитиков. Тем не менее, акции Baidu в Гонконге упали в цене более чем на 8 % после публикации квартального отчёта, поскольку глава компании сообщил о снижении расходов на рекламу, вызванном замедлением экономического роста Китая. Напомним, что рекламный бизнес в данный момент является ключевой сферой деятельности Baidu.



Что касается бизнеса в сфере автономных транспортных услуг, стоит отметить, что Baidu не занимается производством автомобилей. Они лишь создаёт технологии для автономного вождения. Однако компания установила партнёрские отношения с рядом китайских автопроизводителей и работает над технологиями автономного вождения.

