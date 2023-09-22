Десятки беспилотных такси перекрыли движение в США

22 сентября 2023, 10:15

В Остине, штат Техас десятки беспилотных автомобилей устроили пробку. Некоторые из них выехали на встречную полосу, заблокировав дорогу для других.



«Пешеходное и транспортное движение на улице было интенсивным. Наши автомобили в первую очередь созданы с учетом приоритета безопасности, включая осторожность в отношении пешеходов», — отметил представитель службы такси.