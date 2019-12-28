Беспилотный вертолет на базе Robinson R-44

28 декабря 2019, 9:45

Компания Skyryse показала первый полет своего беспилотного вертолета.

Калифорнийский стартап уже привлек 13 миллионов долларов дополнительных инвестиций, а общие вложения в перспективный проект оцениваются в значительно большую сумму. Разработчики не стали придумывать совершенно новое транспортное средство, оснастив обычный серийный вертолет Robinson R-44 умным пилотом.

Передовая система Skyryse Flight Stack составлена из десятка датчиков и системы безопасности, которые отслеживают движение аппарата, предотвращая аварии. Во время полета профессиональные пилоты находились внутри кабины, чтобы предотвратить возможные неожиданности. Однако их вмешательство не потребовалось.