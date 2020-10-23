Volocopter VC200 - первый легкий в управлении вертолет

23 октября 2020, 10:45

Безопасное пилотирование вертолета требует очень высокого уровня навыков пилотирования.

До сих пор управление вертолетом было одной из самых сложных задач в мире авиации. Компания e-volo GmbH из Карлсруэ недавно закончила свой первый легкий в управлении вертолет, 2-местный Volocopter VC200, и выполнила испытательные полеты в открытом небом. При этом генеральный директор компании Алекс Зосель впервые управлял волокоптером удаленно - в одиночку и только с помощью джойстика. Сам Зосель чрезвычайно впечатлен тем, насколько легко и интуитивно управлять VC200.

Алекс Зозель взволнован после своего первого полета и объяснил, что «…в течение многих лет мы утверждали, что Volocopter очень прост в управлении, теперь мы убедительно доказали это. До полета у меня не было опыта полетов на VC200. Управлять им и приземлиться с земли, было чрезвычайно легко. Это революция в истории вертолетов. Я благодарю нашу фантастическую команду разработчиков, которая сделала это возможным…».

В ходе ноябрьской программы испытательных полетов, состоящей из нескольких беспилотных полетов с VC200 на аэродроме, прилегающем к мастерской компании, e-volo смогла всесторонне протестировать различные технические новинки, которых нет в обычных вертолетах. Команда e-volo смогла ввести в действие системы автоматического контроля высоты, удержания позиции и посадки. Они позволяют Volocopter точно и автоматически оставаться в одном положении даже в условиях турбулентности или бокового ветра. Чтобы приземлиться, пилоту нужно всего лишь управлять высотой.

На видео пилот отпускает джойстик, поднимает руки вверх, а Волокоптер остается на прежнем месте. Чтобы приземлиться, пилот только нажимает на регулятор высоты. Вертолет приземляется полностью автоматически и очень плавно. Волокоптер управлялся с дополнительной нагрузкой на сиденья 120 кг, чтобы имитировать вес пилота.