Япония запустит сервис электрических воздушных такси уже к 2025 году

12 июля 2021, 15:15

В 2020 году авиакомпания Japan Airlines вложила средства Volocopter — начинающего немецкого разработчика электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой.

Японские власти полны решимости утвердить правила их эксплуатации к 2025 году, и тогда местные компании смогут перейти к предоставлению услуг аэротакси и им подобных на коммерческой основе.



Японская авиакомпания намеревается начать освоение воздушного пространства при помощи электролётов марки Volocopter с префектуры Миэ, где уже разрешены испытательные полёты в строго обозначенных зонах. В дальнейшем воздушные такси должны будут наладить доставку пассажиров из аэропорта в близлежащие районы. Летательный аппарат VoloCity в его нынешнем варианте способен перевозить двух человек совокупной массой не более 200 кг на расстояние до 35 км со скоростью 110 км/ч. Получается, что помимо пилота, на борту может находиться всего один пассажир, не обременённый багажом.



Экспериментальные полёты, как отмечает Nikkei Asian Review, ограничатся дистанцией в 20 км, но в дальнейшем авиакомпания намеревается соединить при помощи сервиса близлежащие города в радиусе от 50 до 150 км. Перелёт на такие расстояния потребует промежуточных посадок для замены девяти аккумуляторных блоков, которые приводят в движение 18 лопастей летательного аппарата. Подразумевается, что на замену батарей уйдёт не более пяти минут.



Japan Airlines собирается попутно оказывать услуги по обучению пилотов и осуществлению контрактных авиаперевозок. Конкурирующая ANA Holdings тоже намеревается освоить аналогичные услуги к 2025 фискальному году. К тому времени японские власти должны выпустить понятные правила эксплуатации подобных летательных аппаратов.

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