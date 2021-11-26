Гостей Олимпиады 2024 года в Париже будут встречать летающие такси

26 ноября 2021, 12:45

Власти многих стран намереваются использовать летательные аппараты на электротяге для привлечения внимания туристов. Китай, Сингапур, Япония, ОАЭ, Южная Корея, а теперь и Франция готовятся приурочить осуществление воздушных перевозок этими аппаратами к разного рода спортивным и экономическим мероприятиям.

В Париже гости Олимпиады 2024 года смогут перемещаться по воздуху между двумя аэропортами французской столицы.



По информации Bloomberg, французские власти сейчас прорабатывают вопрос организации двух воздушных маршрутов для перемещения туристов между двумя аэропортами в пригороде Парижа, а также двумя другими районами за пределами французской столицы. По всей видимости, дистанция, на которую летательные аппараты будут перемещать пассажиров, будет измеряться десятком‒другим километров.



К участию в проекте уже привлечены компании Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace Group, Lilium и Joby Aviation. Власти Франции предусмотрели специальную испытательную площадку в пригороде Парижа, которая будет использоваться для отбора транспортных средств, пригодных для перелётов в 2024 году. Испытатели сосредоточатся на замерах уровня шума и вибрации летательных аппаратов, техническом обслуживании и зарядке тяговых батарей, а также интеграции в существующую систему безопасности полётов, используемую французскими аэропортами.



В Японии уже в 2025 году планируется запустить коммерческий сервис воздушных пассажирских перевозок с использованием электролётов. Европейские регуляторы соответствующую законодательную базу обещали подготовить как раз к 2024 году, когда летающие такси начнут функционировать в Париже. В крупных городах Южной Кореи подобные транспортные средства начнут работать в 2025 году. Компания Hyundai Motor к следующей пятилетке рассчитывает не только наладить выпуск электрических летательных аппаратов, но и превратить этот бизнес в один из основных источников своего дохода. По замыслу корейской компании, со временем летательные аппараты станут обходиться без пилота, увеличив тем самым свою полезную нагрузку.

(С) 3dnews.