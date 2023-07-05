Прототип летающего автомобиля получил сертификат летной годности в США

5 июля 2023, 12:45

Это первое полностью электрическое транспортное средство, которое может летать и передвигаться по дорогам, чтобы получить одобрение правительства США.

Как пишет CNN, автомобиль/самолет, получивший название «Модель А», является первым летательным аппаратом, который может ездить по дорогам общего пользования и парковаться, как обычный автомобиль. Он также имеет возможности вертикального взлета и посадки.Судя по всему, он сможет перевозить одного или двух пассажиров и будет иметь дальность полета 200 миль (320 км) и дальность полета 110 миль (177 км).Компания рассчитывает продавать авто по $300 000 за штуку, первая поставка запланирована на конец 2025 года.Федеральное авиационное управление выдало производителю спецсертификат летной годности, разрешающий ограниченные цели, включая выставки, исследования и разработки.