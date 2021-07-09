Dodge выпустит первый в мире электрический маслкар в 2024 году

9 июля 2021, 12:15

Компания Dodge анонсировала в ходе мероприятия Stellantis: EV Day 2021, прошедшего 8 июля, первый в мире электрический маслкар (muscle cars, класс автомобилей с мощными двигателями, появившийся США в середине 1960-х годов), производство которого начнётся в 2024 году.

В ходе презентации было продемонстрировано несколько тизерных расплывчатых изображений автомобиля, который, по всей видимости, является концептуальной версией будущего электрического маслкара.



Автомобиль на тизерном фото определённо имеет элементы в стиле ретро, с линией крыши в стиле фастбэк и скошенной лицевой панелью, отдалённо напоминая культовую модель Dodge Charger 1969 года. Лицевая часть кузова концепта отличается оригинальным световым профилем со светодиодной панелью, которая имитирует квадратную форму классического маслкара, но с добавлением светящейся эмблемы прямо в центре. Также показаны широкие колеса с большими шинами.

Рассказ автопроизводителя о своём будущем электрическом автомобиле тоже не отличался конкретикой. Вместе с заявлением о том, что «Dodge не будет продавать электромобили, а будет продавать американские маслкары», компания сообщила, что её инженеры достигли предела своих возможностей в том, что можно извлечь из двигателей внутреннего сгорания.

Так что выходит, что Dodge всё же придётся перейти на электрическую тягу для достижения большей мощности. И учитывая её заявление о том, что в 2024 году появится электрический маслкар, компания всё же будет продавать электромобили.

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