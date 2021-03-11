Porsche представила электрический универсал-внедорожник Taycan Cross Turismo

11 марта 2021, 16:04

Производитель спортивных автомобилей Porsche расширил ассортимент своего семейства электрических спортивных автомобилей Taycan новой универсальной внедорожной версией.

Как и в случае со спортивным седаном Taycan, выпускаемым с 2019 года, модель Taycan Cross Turismo оснащена новаторским электроприводом и скоростной 800-вольтовой зарядкой.

Новое высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской обеспечивает отличную динамику на бездорожье. Потребление электроэнергии составляет 29,4–28,1 кВт·ч на 100 км пути. Производитель обеспечил в универсале на тридцать шесть миллиметров больше места для пассажиров на задних сиденьях и свыше 1200 литров дополнительного пространства для багажа по сравнению с седаном.



Porsche делает большую ставку на электромобили: в 2025 году половина всех новых автомобилей, которые компания будет поставлять на рынок, будут иметь электропривод (то есть речь идёт о полноценных электрокарах и гибридах). В 2020 году каждый третий автомобиль, который компания поставляла на рынок Европы, уже имел электрический силовой агрегат.

Представлено четыре основные комплектации Taycan Cross Turismo. Все машины в базовой версии получают батарейный блок Performance Battery Plus, общая ёмкость которого составляет 93,4 кВт·ч. Модельный ряд представлен:



Taycan 4 Cross Turismo: мощность — 380 л. с.; потребление электроэнергии — 28,1 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 476 л. с.; разгон до 100 км/ч за 5,1 секунды; максимальная скорость — 220 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 389–456 км;

Taycan 4S Cross Turismo: мощность — 490 л. с.; потребление электроэнергии — 28,1 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 571 л. с.; разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды; максимальная скорость — 240 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 388–452 км;

Taycan Turbo Cross Turismo: мощность — 625 л. с.; потребление электроэнергии — 28,7 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 680 л. с.; разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды; максимальная скорость — 250 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 395–452 км;

Taycan Turbo S Cross Turismo: мощность — 625 л. с.; потребление электроэнергии — 29,4 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 761 л. с.; разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды; максимальная скорость — 250 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 388–419 км.

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