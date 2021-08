Porsche представила обновлённый электромобиль Taycan с дистанционной парковкой

26 августа 2021, 12:15

Компания Porsche представила обновлённые электромобили Taycan и Taycan Cross Turismo модельного ряда 2022 года.

В свежих версиях появилась поддержка Android Auto, дистанционная парковка и очень широкий ассортимент доступных расцветок.

Поддержка Android Auto окажется, вероятно, наиболее востребованным нововведением, особенно с учётом того, что система Apple CarPlay уже присутствовала в модели предыдущего поколения. Подключение смартфона производится по интерфейсу USB-C, беспроводного варианта нет. Автопроизводитель обновил систему Porsche Communication Management (PCM), улучшив работу голосового интерфейса Voice Pilot, теперь система понимает команды, отдаваемые в формате естественной речи. Разработчик переработал пользовательский интерфейс бортовой системы и ускорил её работу, маршруты теперь прокладываются быстрее.



Впервые в семействе Taycan появилась функция дистанционной парковки Remote Park Assist, она окажется полезной, когда нужно совершать сложные манёвры в ограниченном пространстве. Теперь водителю не обязательно находиться в салоне, все манипуляции можно производить через смартфон. Парковка упрощается при помощи встроенных ультразвуковых сенсоров и камер, бортовая система производит замеры свободного пространства, отслеживает расстояние до препятствий. Поддерживаются параллельная и перпендикулярная парковка. При дистанционной парковке водитель должен удерживать палец на кнопке в приложении Porsche Connect, чтобы машина завершила манёвр. Если кнопку отпустить, машина в целях безопасности остановится. Ещё одним нововведением стала система Turbo Charging Planner, она предназначена для нагрева аккумулятора и позволяет быстрее активировать функцию быстрой зарядки.

В обновлённой версии стало доступным большее число расцветок, в рамках опции Paint to Sample покупателю предлагается ассортимент из 65 готовых вариантов. Опция Paint to Sample Plus предусматривает возможность выбрать любой цвет по образцу, если у покупателя возникает такая потребность. Заявлено также об увеличении запаса хода, однако точных цифр автопроизводитель пока не приводит.

(C) 3dnews