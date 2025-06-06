В Крыму продолжают мелеть водохранилища

6 июня 2025, 9:15

За май они потеряли 11 млн кубометров воды, общий объем их наполнения сегодня не превышает половины.



По словам завкафедрой Университета им. Вернадского Ильи Николенко, тенденции маловодного периода очевидно сохранились в минувшем мае, так что к первому месяцу лета запасов воды стало еще меньше.



"Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 166 миллионов кубометров. Это порядка 50% от объема. То есть, наполняемость наших водохранилищ, к сожалению, уменьшается", – сказал Николенко.

Для сравнения он привел показатели прошлых лет. В 2024 году в это время года общий объем водохранилищ составлял 196 млн кубов, это 75%, и в мае он уменьшился на 14 млн, что, по словам Николенко, скорее всего, было связано со сбросами воды при подготовке к июню с его большими притоками.



В 2023 году в переходный период от многоводного к маловодному, объем запасов воды составил 221 млн кубометров, а за май водохранилища наполнились на 21 млн, так что объем составил почти 87%. В 2022 году, с началом многоводного периода, он достигал 228 млн кубов, а по итогам мая объем наполнения превысил 90%.



В 2021-й, маловодный год, объем водохранилищ естественного стока был 85 млн, за май он уменьшился на 6 млн и достиг 33% к июню, что стало одним из самых низких показателей на 40 лет наблюдений, отметил Николенко.



"Максимальное наполнение за 40 лет составляло 242 млн (96%), а минимальное, в 1994 году, 62 млн кубов, за май объем уменьшался на 4% и достиг 24%, то есть четверти. И среднемноголетний, на который всегда ориентируемся, к июню составлял 189 млн, это 75%, но все равно в мае показатель уменьшился на 3 миллиона. То есть мы видим, что майские многолетние тенденции сохраняются, но в то же время сохраняются и те характеристики, которые свойственны маловодному периоду", – подытожил Николенко.



Как данным директора фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки за май в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, которые питают столицу Крыма, ярко демонстрируют эту тенденцию.



Эксперт делает вывод, что, если мы наблюдаем такую тенденцию малого притока за период с января по май уже в 2025 году, то вполне можно предположить, что притоки будут еще меньше в 2026 и 2027 годы, которые "будут весьма и весьма засушливыми".



На днях председатель Комитета российского парламента Крыма по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%.



Нужно также подчеркнуть, что если водохранилище наполнено на 50%, это не значит, что всю воду, что в нем есть, можно полностью использовать: существует для каждого водохранилища минимум наполняемости (в каком-то 20%, в каком-то 30%), после чего воду из него выбрать уже не получится.