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6 июня 2025, 9:15

В Крыму продолжают мелеть водохранилища

За май они потеряли 11 млн кубометров воды, общий объем их наполнения сегодня не превышает половины.

По словам завкафедрой Университета им. Вернадского Ильи Николенко, тенденции маловодного периода очевидно сохранились в минувшем мае, так что к первому месяцу лета запасов воды стало еще меньше.

"Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 166 миллионов кубометров. Это порядка 50% от объема. То есть, наполняемость наших водохранилищ, к сожалению, уменьшается", – сказал Николенко.

Для сравнения он привел показатели прошлых лет. В 2024 году в это время года общий объем водохранилищ составлял 196 млн кубов, это 75%, и в мае он уменьшился на 14 млн, что, по словам Николенко, скорее всего, было связано со сбросами воды при подготовке к июню с его большими притоками.

В 2023 году в переходный период от многоводного к маловодному, объем запасов воды составил 221 млн кубометров, а за май водохранилища наполнились на 21 млн, так что объем составил почти 87%. В 2022 году, с началом многоводного периода, он достигал 228 млн кубов, а по итогам мая объем наполнения превысил 90%.

В 2021-й, маловодный год, объем водохранилищ естественного стока был 85 млн, за май он уменьшился на 6 млн и достиг 33% к июню, что стало одним из самых низких показателей на 40 лет наблюдений, отметил Николенко.

"Максимальное наполнение за 40 лет составляло 242 млн (96%), а минимальное, в 1994 году, 62 млн кубов, за май объем уменьшался на 4% и достиг 24%, то есть четверти. И среднемноголетний, на который всегда ориентируемся, к июню составлял 189 млн, это 75%, но все равно в мае показатель уменьшился на 3 миллиона. То есть мы видим, что майские многолетние тенденции сохраняются, но в то же время сохраняются и те характеристики, которые свойственны маловодному периоду", – подытожил Николенко.

Как данным директора фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, притоки за май в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, которые питают столицу Крыма, ярко демонстрируют эту тенденцию.

Эксперт делает вывод, что, если мы наблюдаем такую тенденцию малого притока за период с января по май уже в 2025 году, то вполне можно предположить, что притоки будут еще меньше в 2026 и 2027 годы, которые "будут весьма и весьма засушливыми".

На днях председатель Комитета российского парламента Крыма по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%.

Нужно также подчеркнуть, что если водохранилище наполнено на 50%, это не значит, что всю воду, что в нем есть, можно полностью использовать: существует для каждого водохранилища минимум наполняемости (в каком-то 20%, в каком-то 30%), после чего воду из него выбрать уже не получится.


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