Porsche представила пару невероятно дорогих электрических велосипедов

12 марта 2021, 17:14

Porsche — ещё один автопроизводитель, который попробовал свои силы в производстве и продаже электрических велосипедов.

Результат представляется одновременно и очень интересным, и очень дорогим. Компания, принадлежащая Volkswagen, объявила, что этой весной начнёт продавать пару продвинутых электрических велосипедов.

Модели электровелосипедов Porsche получили названия Sport и Cross. Первый — это дорожный велосипед, предназначенный для повседневного использования, с полной подвеской, рамой из углеродного волокна, интегрированными передними и задними фонарями, двигателем Shimano и ценой, которая может удивить многих. Sport, вес которого составляет чуть менее 22 кг, обойдётся примерно в $10 700 — дороже большинства автомобилей LADA в стандартной комплектации.



Впрочем, велосипеды с рамой из углеродного волокна традиционно стоят дорого, да и значок Porsche на головной трубе тоже объясняет цену. Вдобавок, энтузиасты гоночных байков тратят массу средств не только на сам велосипед, но и на связанное с ним недешёвое оборудование.