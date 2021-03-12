Porsche представила пару невероятно дорогих электрических велосипедов

Porsche — ещё один автопроизводитель, который попробовал свои силы в производстве и продаже электрических велосипедов.
Результат представляется одновременно и очень интересным, и очень дорогим. Компания, принадлежащая Volkswagen, объявила, что этой весной начнёт продавать пару продвинутых электрических велосипедов.
Модели электровелосипедов Porsche получили названия Sport и Cross. Первый — это дорожный велосипед, предназначенный для повседневного использования, с полной подвеской, рамой из углеродного волокна, интегрированными передними и задними фонарями, двигателем Shimano и ценой, которая может удивить многих. Sport, вес которого составляет чуть менее 22 кг, обойдётся примерно в $10 700 — дороже большинства автомобилей LADA в стандартной комплектации.
Впрочем, велосипеды с рамой из углеродного волокна традиционно стоят дорого, да и значок Porsche на головной трубе тоже объясняет цену. Вдобавок, энтузиасты гоночных байков тратят массу средств не только на сам велосипед, но и на связанное с ним недешёвое оборудование.
В свою очередь Cross, по словам Porsche, больше подходит для заездов по бездорожью. Он тоже оснащён приводом Shimano, рамой из углеродного волокна и полной подвеской, а также гидравлическими дисковыми тормозами повышенных габаритов Magura-MT Trail, которые являются «термостойкими». Он весит ровно 22 кг и будет продаваться за $8549.
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