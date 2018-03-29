Huawei и Porsche Design презентуют технологичный смартфон Huawei Mate RS

29 марта 2018, 10:45

Porsche Design и Huawei представили в парижском дворце Гран-Пале смартфон Porsche Design Huawei Mate RS.

Устройство оснащено такими функциями, как инновационный сканер, интегрированный в экран, первый в мире процессор на базе искусственного интеллекта (ИИ) и тройная камера Leica с 40-мегапиксельной матрицей. Таким образом, новый смартфон превосходит требования даже самого взыскательного пользователя.



Объединяя фирменный визуальный образ Porsche Design и передовые технологии Huawei, смартфон Porsche Design Huawei Mate RS устанавливает новый стандарт мобильных устройств премиум-категории. Устройство имеет 6-дюймовый 2K OLED-экран и стеклянный корпус с эргономичными плавными линиями, напоминая обтекаемые формы знаменитого спорткара Porsche 911. В классическом черном цвете корпуса смартфон отличается незаметным глазу переходом от стекла к рамкам и отражает приверженность Porsche Design простой утонченности.



Как и автомобиль Porsche 911 GT3 RS, смартфон Porsche Design Huawei Mate RS представляет собой идеальное сочетание внешнего вида и функциональности благодаря вниманию к деталям.



Преимущества нового смартфона включают:

• первый в мире смартфон с двумя сканерами отпечатка пальца: один интегрирован в экран, второй — на тыльной стороне корпуса для повышенного удобства;

• исключительная комбинация тройной камеры Leica с разрешением 40 Мп и фототехнологий на базе искусственного интеллекта дарит яркие, запоминающиеся снимки. В сочетании с 5-кратным гибридным зумом и первой в мире стабилизацией изображения, работающей под управлением ИИ, камера позволяет фотолюбителям снимать практически в любых условиях;

• Porsche Design Huawei Mate RS — первый смартфон Huawei, который поддерживает быструю беспроводную зарядку. Благодаря мощной батарее пользователи не почувствуют недостатка производительности даже в самые загруженные дни;

• мощный процессор с интегрированным искусственным интеллектом делает смартфон еще более интеллектуальным, автоматически адаптируя производительность в зависимости от того, как используется устройство. Поэтому смартфон постоянно совершенствуется, понимает и предвосхищает потребности пользователя, становясь идеальным личным помощником, который помещается в кармане;

• 256 ГБ встроенной памяти означают, что самые требовательные пользователи могут не беспокоиться о наличии свободного места;

• два динамика SLS (суперлинейная система) с технологией Dolby Atmos позволяют пользователям наслаждаться отличным объемным звучанием, где бы они ни находились;

• защита от влаги.



Каждый Porsche Design Huawei Mate RS поставляется в комплекте с элегантным кожаным чехлом, чей дизайн напоминает кожаную отделку салонов автомобилей Porsche. Доступны разные варианты видов и цвета кожи чехла, включая черный или красный.



«Porsche Design Huawei Mate RS — идеальное сочетание инновационных технологий смартфонов и роскошного дизайна. Мы использовали новейшие технологии для создания устройства, о котором мечтает каждый, — от новаторского экранного отпечатка пальца до трехкамерной системы Leica. Благодаря этому потребители получат беспрецедентный опыт пользования современным смартфоном», — говорит Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group.



«Porsche Design и Huawei стремятся разрабатывать и создавать продукты, отличающиеся вниманием к деталям, а также совершенством, интеллектуальной функциональностью и утонченным дизайном. Мы старались разработать устройство, которое отдает дань мощности и элегантности Porsche 911 GT3 RS. Считаем, что наше партнерство достигло всех поставленных целей», — добавляет Ян Беккер, генеральный директор Porsche Design Group.