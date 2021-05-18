Porsche Design Acer Book RS: обзор особенностей ноутбука премиум-класса

18 мая 2021, 13:15

Устройства тайваньской компании Acer неоднократно были отмечены целой россыпью престижных наград в области дизайна. Но совсем недавно компания превзошла саму себя, создав уникальный и лимитированный продукт — ноутбук Porsche Design Acer Book RS — результат совместных усилий Acer и германской Porsche Design, специализирующейся на выпуске "официальных" аксессуаров и одежды для приверженцев одноименного бренда суперкаров. Так что же такого особенного в Acer Book RS?

Изысканная эстетика культового авто Porsche 911 нашла отражение в мобильном компьютере класса люкс, который дополняет комплект из нескольких аксессуаров. Вместе они создают выразительную картину, подчеркивающую высокий стиль его владельца.

Дизайн, является функциональным от начала до конца, и транслирует визуальную эстетику без каких-либо второстепенных функций, требующих объяснения. В полном соответствии с принципами, на которых построено не одно поколение гоночных авто бренда. Прямые линии, совершенный минимализм создают неповторимый образ, воплощающий силу и скорость классического скоростного автомобиля. В творческой среде, где рождаются тренды и модные идеи, Acer Book RS станет важным элементом в формировании самобытного имиджа.

Сверхлегкий металлический корпус ноутбука изготовлен из прочных сплавов с помощью фрезерного станка с лазерным ЧПУ. Вес устройства составляет всего 1,2 кг при толщине корпуса всего 15,99 мм. Устройство без труда можно целый день носить по встречаем, лэптоп не займет много места в дальних путешествиях. Скошенные углы выглядят солидно, по их количеству Acer Book RS может соперничать с игровыми ноутбуками. Верхняя крышка покрыта прочным карбоновым волокном 3К (количество тысяч углеродных нитей, которые формируют слой материала) с ромбовидным рисунком. Надежный сплошной шарнир своими очертаниями схож с бампером автомобиля. Сенсорный 14–дюймовый экран покрыт сверхпрочным антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass, стойким к образованию пятен или неприятного запаха. Дисплей обрамляют невероятно тонкие рамки, а соотношение площади экрана к верхней крышке корпуса составляет рекордные 90%.

Соответствие спецификации Intel Evo

Ноутбук соответствует всем требованиям платформы Intel Evo, что, с точки зрения опыта использования, означает чрезвычайно комплексный набор показателей. Сюда, в первую очередь водит комфортное быстродействие благодаря процессору Intel Core 11–го поколения в сочетании с массовой дискретной графикой NVIDIA GeForce MX350 с двумя гигабайтами видеопамяти в сочетании с 16 Гбайт ОЗУ DDR4. Емкий твердотельный накопитель PCI-E на 1 Тбайт, и выход из режима сна менее чем за 1 с. Нормы Intel Evo подразумевают новейшие высокопроизводительные интерфейсы, например, Thunderbolt 4 или Wi-Fi 6 (GIG+), минимальный уровень шума при работы и еще несколько десятков не менее важных параметров. По требованиям Intel Evo ресурс автономной работы должен составлять минимум девять часов, однако Acer Book RS работает от аккумулятора до 17 часов.

Неотъемлемую часть комплекта составляют оригинальные аксессуары: Acer Travelpack RS, содержащий дорожный футляр и органайзер из высококачественной кожи ECCO® PALERMO XA. Система хитроумных магнитных защелок соединяет их в одно целое для облегчения транспортировки. Крышка футляра легко снимается и может быть использована в качестве коврика для мыши. Аксессуары характеризует повышенная прочность, стойкость к воздействию влаги и пыли.

Беспроводная мышь Porsche Design Acer Mouse RS с обтекаемой формой подключается по технологии Bluetooth 5 со сверхнизким энергопотреблением. Левая клавиша стилизована в виде педали газа гоночного авто и снабжена карбоновым покрытием с узнаваемой ромбовидной текстурой. Вместе с Acer Book RS они создают неповторимый опыт использования.

Заключение

Итоговый результат объединенных усилий Acer и Porsche Design — это продукт исключительно имиджевый, рассчитанный на узкую и специфическую нишу потребителей, которые при выборе устройства не ставят во главу угла технические характеристики или цену. Как и в случае премиальных автомобилей, покупка такого лэптопа — это еще один способ выражения. Модель характеризует отличное оснащение, быстродействие и продолжительное время автономной работы. Ноутбук будет не только хорошим подспорьем в работе или творчестве, но и еще одним уникальным штрихом в образе его обладателя.