Parking UA позволяет в режиме реального времени выбрать в столице место парковки

29 сентября 2017, 14:15

Mastercard в партнерстве с LeoGaming представили обновленное мобильное приложение Parking UA (ранее — Kyiv Parking App) для оплаты парковки на 219 муниципальных парковках КП «Киевтранспарксервис» с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass.

Теперь благодаря интерактивной карте в Parking UA можно в режиме реального времени найти площадку для парковки вблизи и проложить к ней маршрут, а также узнать об условиях парковки (стоимость, время работы площадки и т.д.). Благодаря функции настройки уведомлений пользователи смогут узнать, что скоро закончится время парковки, или завершить сессию после отъезда с площадки. Также позднее в Parking UA можно будет приобрести парковочный месячный абонемент на определенную площадку или все доступные в приложении.

«Мы, безусловно, ожидали роста интереса к нашему приложению после масштабного обновления. Уже на этапе soft launch, который длился 30 дней, количество уникальных сессий в приложении значительно возросла. Это связано как с наступлением осеннего бизнес-сезона, так и с действием нового Закона Украины, фиксирующего обязательную безналичную оплату парковки», — отмечает Алена Дегрик, генеральный директор компании LeoGaming.

Загрузить обновленное приложение можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркомате. Пользователи Kyiv Parking App могут автоматически обновить приложение, и в Parking UA появятся ранее загруженные в Masterpass карты и до 9 зарегистрированных в предыдущей версии приложения автомобилей.



«Создание платежной инфраструктуры столицы — это не только требование Закона Украины, но и общая необходимость. Киев — это современный европейский город, который стремительно развивается в транспортной отрасли, поддерживая направление smart city. Поэтому безналичная оплата парковки через мобильное приложение — это то решение, которое позволит сделать процедуру парковки максимально прозрачной и удобной для киевлян и гостей города», — отметил Сергей Симонов, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Для того, чтобы оплатить парковку в Parking UA, достаточно выбрать площадку, ввести номер авто, продолжительность парковки (оплата почасово) и нажать кнопку оплаты с Masterpass. Для этого необходимо лишь один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass, это могут быть карты разных платежных систем.

«Уже более двух лет мы развиваем в Украине направление smart city в транспортной инфраструктуре города — как в общественном, так и частном транспорте. С момента запуска приложения для парковки на муниципальных парковках в декабре прошлого года уже тысячи водителей получили доступ к безналичной онлайн-оплате парковки. Благодаря Masterpass им даже не нужно держать платежную карту в руках, что делает расчеты за парковку еще более быстрыми и удобными», — комментирует Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Masterсard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Рассчитываясь за парковку в Parking UA, участники бонусных программ вознаграждений от Mastercard также могут накапливать баллы: с Mastercard БІЛЬШЕ — один балл за каждую оплату на сумму от 50 грн, с Mastercard Rewards — по условиям программы банка. Полученные баллы можно будет обменивать на специальные предложения и подарки.