В Киеве запустили сервис бесконтактной оплаты парковки авто смартфоном

18 сентября 2017, 14:05

В Киеве вслед за Львовом запустили сервис оплаты парковки автомобилей смартфоном через Privat24.

Как сообщили в ПриватБанке, теперь каждый киевлянин сможет оплачивать парковку с помощью мобильного банка, что безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.



«Пользователям Privat24 при оплате парковки не нужно будет искать наличные. Оплата длится несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто, – говорит руководитель Направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Наш новый сервис не только удобен для расчетов держателям платежных карт, но и дает дополнительную выгоду владельцам парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличных».



Клиенты ПриватБанка могут оплатить через Privat24 парковку на площадках коммунального предприятия «Киевтранспарксервис». В отличие от аналогов, где нужно регистрироваться и пополнять заранее личный счет, с Privat24 этого делать не придется. Всё, что нужно для этого сделать, – найти в мессенджере Privat24 компанию «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После определения платежной карты, с которой будет произведена оплата, остается получить подтверждение оплаты.



На сегодня активными пользователями Privat24 является более 600 тысяч киевлян, а к концу года, по прогнозам банкиров, мобильный банк будет на смартфонах более 800 тысяч жителей города.





