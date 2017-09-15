Во Львове появился первый в Украине мобильный проездной

15 сентября 2017, 12:45

Во Львове запустили первый в Украине мобильный проездной билет на городской транспорт. Купить такой проездной можно в режиме самообслуживания с помощью мобильного банка Privat24.

«Сегодня мы даем новую цифровую жизнь проездным в городском транспорте, – говорит руководитель проекта «Электронные билеты» ПриватБанка Артем Фесько. – Теперь проездной не нужно нигде искать, а можно купить за несколько секунд в Privat24 и показать контролеру на своем смартфоне».Купить мобильный проездной очень просто: нужно отсканировать QR-билет в вагоне трамвая, автобуса или троллейбуса, выбрать «Проездной» и подтвердить оплату картой. Затем нужно просто открыть его в Privat24 и показать контролеру. Проездной действует в течение месяца с даты покупки.