Во Львове презентовали первый в Украине проект электронного студенческого билета

24 апреля 2017, 10:15

Во Львове представили первый в стране электронный студенческий билет, который сделает жизнь и обучение студентов максимально легким и комфортным.

Проект внедрения "Единого студенческого билета" инициирован НУ "Львовская Политехника" в партнерстве со Львовским городским советом и ПриватБанком.

Новый студенческий электронный билет заработает с 1 сентября, а его оформление будет бесплатное. Предусмотрен переходный период, и одновременно с электронным студенческим билетом будет действовать и пластиковый."Более 60% студентов Львовщины получают свои стипендии через ПриватБанк. По нашему глубокому убеждению, самое важное для них – это максимально легкий и комфортный доступ ко всем возможным научным, финансовым, культурологическим ресурсам, чтобы получить как можно больше знаний и полезных навыков, – говорит Андрей Якимив, директор ПриватБанка на Львовщине. – Важно, что учебным заведениям не нужно покупать дополнительное оборудование, доступ студента-владельца "Единого студенческого билета" к желаемым ресурсам осуществляется путем сканирования QR-кода через мобильное приложение Privat24".Как сообщили инициаторы проекта, билеты будут бесплатными для каждого студента "Львовской Политехники". По наполнению разработчики подчеркивают – через электронный билет студент сможет получать расписание, консультации к экзамену, доступ к электронным средствам обучения, опросы и анкетирование и т. п."Клиентами проекта будут около 23 000 студентов дневной и заочной форм обучения. Думаю, проект станет успешным и будет распространен на другие учебные заведения Украины", – рассказал проректор НУ "Львовская Политехника" Дмитрий Федасюк.