ПриватБанк добавил билеты в Apple Wallet

27 сентября 2018, 12:15

Приват24 запустил новую функцию для пользователей iPhone – добавление купленных в ПриватБанке железнодорожных билетов в Apple Wallet.

Теперь пользователи iOS-устройств, купив билет с QR-кодом на поезд через Приват24 или другие сервисы ПриватБанка, смогут одним кликом добавить их в свой Wallet и предъявить при посадке в вагон.



Если билет покупается в Privat24 на iPhone, его можно сразу добавить в кошелек, если же билеты приобретены через веб-версию электронного банка, в терминале самообслуживания или на билетном сайте ПриватБанка, добавить их в Wallet можно из архива билетов в разделе «Транспорт» мобильного банка.



Как отмечают в банке, при посадке в поезд билеты, сохраненные в Wallet, будут доступны в два клика без необходимости подключения к Интернету и поиска сервисных сообщений от банка. Новая функция доступна всем пользователям Privat24 на iOS, для ее активации достаточно обновить Privat24 в App Store.

