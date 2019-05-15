В Украине запустили льготную продажу автобусных билетов через мобильный телефон

15 мая 2019, 9:45

В Украине запустили продажу автобусных билетов со скидкой 10% при покупке через мобильный банк Privat24 и оплате с помощью карт Mastercard ПриватБанка.

Льготная продажа билетов на автобус действует с начала мая до конца июня. Чтобы получить гарантированный возврат 10% стоимости билетов, нужно зарегистрироваться на сайте кешбэка.



Как сообщили в ПриватБанке, который вместе с Mastercard стал организатором акции, за последний год количество украинцев, которые покупают билеты на автобус исключительно через интернет- и мобильный банк, увеличилось вдвое – до 36 000 человек в апреле 2019 года. Всего же с апреля 2017 года, когда банк запустил автобусную кассу в Приват24, билеты онлайн купили более 220 тысяч человек.



Автобусные кассы в мобильном Privat24 работают в разделе «Транспорт». Можно выбрать наиболее удобный маршрут, время поездки и перевозчика – вся необходимая информация доступна на экране.



Билетный сервис банка дает возможность покупать автобусные билеты большинства ведущих перевозчиков Украины: Ecolines, «Автолюкс», «Гюнсел», «ОДРИ», «ЕвроКлуб» и других, а также с помощью специализированных служб InfoBus и Busfor. ПриватБанк является первым в Украине, кто обеспечил продажу билетов онлайн на автобусные рейсы большинства автовокзалов, в том числе Харьковского и Сумского автовокзалов.