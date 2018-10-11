ПриватБанк открыл мобильные автобусные кассы

11 октября 2018, 9:45

ПриватБанк запустил услугу покупки билетов на автобусы в мобильном банке Приват24 для Android.

Новый сервис мгновенной покупки автобусных билетов доступен круглосуточно на более чем 20 000 направлений по Украине и за рубеж - Италию, Францию, Польшу, Латвию, Чехию и другие страны.“В мобильном Приват24 можно купить билет практически на любой автобусный маршрут, существующий в Украине, - говорит руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Процесс занимает полторы минуты вместо получасового стояния в очереди на вокзале”.Автобусные кассы в мобильном Приват24 работают в разделе “Транспорт”. Сервис дает возможность легко выбрать наиболее удобный маршрут, время поездки и перевозчика - вся необходимая информация доступна прямо на экране. Оплатить билеты можно картой любого банка.Помимо мобильного банка, автобусные билеты можно купить в веб-версии Приват24, любом терминале самообслуживания, отделении ПриватБанка, на сайте bilet.pb.ua и даже по телефону - для этого ПриватБанк внедрил специальный сервис продажи проездных документов по короткому мобильному номеру 3700. Кроме автобусных билетов, ПриватБанк продает билеты на поезд и самолет в любом направлении по Украине и за рубеж.