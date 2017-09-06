В Житомире внедрили первый в Украине электронный билет нового поколения

Житомир стал первым городом в Украине, где запустили принципиально новую технологию оплаты в транспорте.
В Житомире внедрили бесконтактную оплату банковской картой проезда в коммунальном транспорте. Такая технология только начинает распространяться в Европе, однако уже с 5 сентября она доступна для жителей Житомира и позволяет рассчитываться за проезд в троллейбусах банковской картой платежной системы Visa любого банка мира.
Проект реализуется местными властями, ПриватБанком и Visa в рамках «Электронного билета» Житомирского городского совета и направлен на обеспечение быстрой и удобной оплаты проезда без использования наличных.
«ПриватБанк с удовольствием присоединился к транспортному проекту с бесконтактной оплатой в Житомире, на сегодня это самая современная технология электронного билета, которая не требует от жителей города приобретения дополнительных карт или проездных документов, – отметил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – За использованием таких передовых технологий будущее не только Украины, но и всей Европы».
Все желающие могут оформить и себе бесплатную карту Visa в любом отделении ПриватБанка и рассчитываться за проезд в транспорте бесконтактным платежом. Кроме того, с 5 сентября горожане могут оплачивать проезд в трамваях и с помощью сканирования QR-кода. Технология позволяет приобрести и закомпостировать электронный билет с помощью мобильного приложения Privat24, просканировав QR-код со специального стикера в транспорте.
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