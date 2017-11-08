Клиенты Vodafone могут оплачивать парковки с мобильного

8 ноября 2017, 11:45

Клиенты Vodafone теперь могут рассчитаться за парковку в Киеве с мобильного счета.

Безналичные расчеты стали возможны с помощью услуги TelePark, запущенной Vodafone в сотрудничестве с КП "Киевтранспарксервис" и компанией TeleCard.

Теперь для оплаты парковки не нужны наличные, банковская карта, паркомат или специальные карточки для парковки. Достаточно мобильного телефона. Стоимость парковки остается неизменной – 5, 7 и 10 грн в час в соответствии с зоной парковки. Комиссия за расчеты с мобильного отсутствует. Услуга доступна всем абонентам предоплаченных тарифов Vodafone независимо от модели телефона.

Для начала пользования услугой нужно зарегистрироваться, отправив SMS с номером своего автомобиля на короткий номер 849. Далее система автоматически определять номер автомобиля по номеру мобильного телефона. Для оплаты нужно набрать USSD-код *849*ХХХХХХ#, где ХХХХХХ – специальный код-идентификатор, указанный на информационном стенде каждой парковки. С мобильного счета будет снята сумма согласно тарифу территориальной зоны парковки, а водитель получит SMS с подтверждением успешной оплаты.

Контроллеры по окончанию оплаченного времени парковки конкретного автомобиля, могут отправить водителю сообщение с напоминанием о необходимости провести повторную оплату, которую водитель может сделать дистанционно, не возвращаясь к автомобилю.